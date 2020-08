Dirty Dancing: le novità sul nuovo film della Lionsgate

News





07/08/2020 |

La Lionsgate, nel giorno in cui ha annunciato due nuovi film del franchise John Wick, ha svelato anche le indiscrezioni riguardanti un nuovo film di Dirty Dancing che vedrà coinvolta Jennifer Gray, la star della famosa pellicola degli anni ottanta.



Lo scorso luglio era stato svelato un nuovo progetto dedicato al film ma nessun commento era stato rilasciato da parte della Lionsgate. Lo studio, tramite il CEO Jon Feltheimer, intervenuto in una conference call, ha annunciato tutte le novità in merito: "Abbiamo il piacere di confermare che Jennifer Gray sarà la produttrice esecutiva e la protagonista del nuovo Dirty Dancing movie per la Lionsgate. La pellicola sarà diretta da Jonathan Levine, il regista di Warm Bodies".



Feltheimer ha proseguito: "Sarà esattamente il tipo di film romantico e nostalgico che tutti i fan aspettano da tempo".



Altri dettagli in merito non sono stati ancora rilasciati ma nelle prossime settimane, con tutta probabilità, ne sapremo di più!