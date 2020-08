Supercar: la famosa serie tv diventerà un film

News





07/08/2020 |

Un nuovo progetto cinematografico, tratto da una serie tv di assoluto successo, è stato annunciato. Stiamo parlando di Supercar, serie nata negli anni ottanta con protagonista David Hasselhoff. Il progetto sarà prodotto da James Wan, regista di The Conjuring e del cinecomic Aquaman.



La Spyglass Media Group si occuperà di sviluppare il film che sarà appunto basato su questa serie composta da quattro stagioni per un totale di 90 episodi. Hasselhoff in Supercar interpretava Michael Knight, un ex poliziotto chiamato a risolvere casi sempre pericolosi con la sua vettura parlante e dotata di intelligenza artificiale KITT.



Wan sarà il produttore attraverso la sua Atomic Monster insieme a Michael Clear. Judson Scott sarà invece il produttore esecutivo. La sceneggiatura, invece, è stata affidata a TJ Fixman.