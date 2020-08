Trollhunters: Rise of the Titans: uscirà nel 2021 il film di Guillermo del Toro

News





08/08/2020 |

La DreamWorks Animation e Netflix hanno deciso di rilasciare nel 2021 Trollhunters: Rise of the Titans, il film di Guillermo del Toro. La pellicola animata, genere adventure, attualmente in produzione, è ambientata nel modo dei Racconti di Arcadia, trilogia creata dallo stesso del Toro (la terza serie, Wizards, debutterà presto su Netflix).



Il tutto si svolgerà nel regno di Arcadia, dove tre amici fanno una sorprendente scoperta: sotto la loro città si nasconde una battaglia tra troll buoni e cattivi.



Trollhunters: Rise of the Titans è diretto da Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco e Andrew L. Schmidt da una sceneggiatura di Marc Guggenheim, Dan Hageman e Kevin Hageman. I produttori esecutivi sono del Toro, Guggenheim, Chad Hammes e gli Hagemans.



Nel cast, tra gli altri, troviamo anche Emile Hirsch, Kelsey Grammer e Diego Luna.