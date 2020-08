Star Trek: la Paramount Pictures ha deciso di fermare il progetto

News





Novità in vista per il nuovo progetto legato a Star Trek scritto e diretto da Noah Hawley. La Paramount Pictures ha infatti deciso di mettere in pausa la pellicola. La decisione è arrivata cinque settimane dopo la nomina di Emma Watts, ex film executive della 20th Century Fox, come presidente della Paramount Motion Pictures Group.



Stando alle prime informazioni, la Watts ha deciso di sospendere il progetto di Hawley soltanto per fare chiarezza su quella che sarà la gestione del film. Allo stesso tempo è stato specificato che la pellicola non verrà abbandonata.



Il progetto di Hawley prevede il ritorno sul set di Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban e Zoe Saldana, già visti nei precedenti film.



Tra i produttori, oltre alla 26 Keys di Hawley, troviamo anche la Bad Robot di J.J. Abrams.