Ben Affleck dirigerà The Big Goodbye: il film riguardante il making of di Chinatown

08/08/2020 |

Era il 2016 quando Ben Affleck portò nelle sale La Legge della Notte, la sua ultima pellicola da regista. Da quel tempo la star è stata ingaggiata per realizzare, sempre come regista, altri due film: Ghost Army, attualmente in pre-produzione, e Witness for the Prosecution, progetto che deve ancora partire.



Ma l'agenda di Affleck non prevede soltanto questi due film appena citati. Un terzo, infatti, è stato inserito nella lista degli impegni del regista e attore: The Big Goodbye. La pellicola sarà l'adattamento di The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood scritto da Sam Wasson, libro che racconta la storia del dietro le quinte di Chinatown, il famoso film di Roman Polanski con protagonisti Jack Nicholson e Faye Dunaway.



Del progetto in questione si conosce poco o niente per quanto riguarda la trama e la sceneggiatura. Lorne Michaels, creatore del Saturday Night Live, sarà il produttore.



Chinatown è considerato uno dei film più belli di sempre e nel 1975 vinse anche l'Oscar per la Migliore Sceneggiatura Originale (Robert Towne), ricevendo la bellezza di undici nomination.