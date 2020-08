Killers of the Flower Moon: le riprese partiranno nel 2021

News





08/08/2020 |

Arrivano novità circa il film Killers of the Flower Moon, l'opera di Martin Scorsese. Da diverso tempo si parla dello sviluppo della pellicola, con le riprese che sarebbero dovute partire lo scorso marzo. A causa della pandemia Covid-19, però, la macchina è stata fermata e nelle ultime ore è stato annunciato che la crew arriverà sul set a partire da febbraio 2021. La Osage Nation - come specificato da IndieWire - ha bloccato per sedici settimane il set in Oklahoma, con la partenza prevista appunto per febbraio. La produzione dovrebbe partire tra novembre e dicembre.



Killers of the Flower Moon, progetto cinematografico che riunirà il regista con Leonardo DiCaprio, verrà sviluppato dalla Apple che ha acquisito i diritti dalla Paramount Pictures. All'interno del cast troveremo anche Robert De Niro.



Il film, basato sul libro di David Grann, ha una sceneggiatura scritta da Eric Roth. La storia, ambientata nel 1920, racconta di una serie di omicidi di diversi indiani Osage dopo che venne scoperto il petrolio nella loro terra. L’incredibile serie di uccisioni fu una delle prime grandi indagini dell’FBI.