The Third Day: rilasciato il trailer della miniserie tv con Jude Law e Naomie Harris

08/08/2020 |

La HBO ha rilasciato il primo trailer di The Third Day, la miniserie tv che vede protagonisti Jude Law e Naomie Harris. Il progetto è diviso in due parti composte da tre episodi ciascuna: i primi tre, racchiusi nel titolo Estate, raccontano di un uomo (Law) che sbarca su un'isola misteriosa i cui abitanti vivono nel tentativo di conservare le loro tradizioni, gli ultimi tre, appartenenti a Inverno, vedono protagonista una donna (Harris) che arriva sull'isola in cerca di risposte ma che si ritroverà al centro di una battaglia.



Estate è stata diretta da Marc Munden mentre Inverno da Philippa Lowthorpe. La serie è stata creata da Felix Barrett e Dennis Kelly con quest'ultima che ha curato anche la sceneggiatura delle due parti. Tra gli sceneggiatori troviamo anche Kit De Waal e Dean O’Loughlin.



The Third Day è una co-produzione Sky e HBO ed è il primo original drama ad essere prodotto da Sky Studios in collaborazione con Plan B Entertainment e Punchdrunk.



Il debutto è previsto per il 14 settembre.