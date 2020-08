Jonas Cuarón svilupperà una nuova pellicola per Netflix

News





10/08/2020 |

Regista di due pellicole per il cinema, Año uña (2007) e Desierto (2013), Jonas Cuarón tornerà presto dietro la macchina da presa per una nuova pellicola che sarà realizzata per conto di Netflix e che vedrà il supporto, nella produzione, della 26th Street Pictures di Chris Columbus. Cuarón scriverà anche la sceneggiatura del film, ancora senza un titolo ufficiale, e per farlo si baserà sulla storia scritta da Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore e Joe Barnathan.



La pellicola racconta di un ragazzo che farà visita ad alcuni suoi parenti in Messico. Nel capanno di suo nonno il protagonista scoprirà un piccolo chupacabra che diventerà il suo migliore amico.



Michael Barnathan e Mark Radcliffe sono gli altri produttori del film mentre il produttore esecutivo sarà Brendan Bellomo.