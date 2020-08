Jason Bateman e Mark Perez collaboreranno per realizzare l'adattamento di Superworld

News





10/08/2020 |

Un nuovo progetto cinematografico attende il duo composto da Jason Bateman e Mark Perez, i due che hanno già lavorato insieme per Game Night - Indovina chi muore stasera?. Bateman e Perez collaboreranno per trasformare in film Superworld, l'adattamento cinematografico del romanzo di Gus Krieger.



La Warner Bros. Pictures ha acquisito i dirti del libro affidando a Bateman la regia e a Perez la sceneggiatura. Bateman sarà anche il produttore attraverso la compagnia Aggregate insieme a David Kanter e Jeff Okin della Anonymous Content.



La storia è ambientata nel 2038 dove ogni persona sul pianeta possiede dei superpoteri, ad eccezione di un uomo chiamato Ignatius Lohman. Lohman è bloccato nel suo lavoro da impiegato mentre suo padre è una delle persone più potenti del pianeta e leader dell'organizzazione di difesa Peerless. La vita di Lohman cambierà quando sarà costretto ad affrontare un uomo molto potente desideroso di neutralizzare chiunque abbia un superpotere.



La Warner Bros. non ha comunicato altre informazioni sul film.