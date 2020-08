Jared Leto annuncia che interpreterà Andy Warhol

News





10/08/2020 |

Era il 2016 quando il nome di Jared Leto è stato accostato per la prima volta ad un biopic interamente dedicato alla vita di Andy Warhol. Da quel giorno, però, nulla si è mai concretizzato veramente, nonostante altre indiscrezioni avessero accompagnato nel corso degli anni la possibilità di vedere l'attore nella parte del famoso artista.



Ora, però, sembra che qualcosa si stia veramente muovendo e la conferma è arrivata dallo stesso Leto che, tramite la sua pagina ufficiale Instagram, ha annunciato che presto lo vedremo interpretare Warhol. Questo il post dell'attore: "Si, è vero. Reciterò nella parte di Andy Warhol in una pellicola che arriverà prossimamente. Sono grato ed entusiasta di questa opportunità".



Jared Leto è un attore molto versatile, in grado di esaltare completamente i personaggi da lui interpretati. Una delle sua ultime interpretazioni più efficaci è stata quella di Joker all'interno di Suicide Squad. Quella all'interno dei cinecomic, tra l'altro, non è un'avventura destinata a tramontare presto visto che l'attore sarà il protagonista di Morbius, pellicola dedicata al famoso personaggio dei fumetti.