Il trailer italiano di All Together Now, film di Brett Haley

11/08/2020 |

Tramite Netflix vi presentiamo il primo trailer di All Together Now, il film di Brett Haley che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 28 agosto.



Protagonista di questo lungometraggio altro non è che Auli'i Cravalho nella parte di una donna alla ricerca della svolta nella sua vita. Justina Machado, Judy Reyes, Fred Armisen sono alcuni degli altri attori che ritroviamo nel cast.



All Together Now è tratto dal romanzo di Matthew Quick Sorta Like a Rock Star.



Sinossi di All Together Now:

Amber Appleton (Auli'i Cravalho) è un'inguaribile ottimista, malgrado la sua vita sia decisamente meno stabile di quanto sembri. Liceale dal grande talento per la musica, Amber affronta lavoro, vita quotidiana e difficili segreti familiari con il sorriso sulle labbra nella speranza di essere ammessa alla Carnegie Mellon. Di fronte a nuovi ostacoli che minacciano i suoi sogni, Amber deve imparare a fare affidamento sulla forza della famiglia che si è scelta per poter andare avanti.