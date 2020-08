Garth Davis dirigerà il nuovo Tron per la Disney

News





11/08/2020 |

La Disney ha deciso di mettere in cantiere un nuovo film appartenente al franchise Tron. Il terzo capitolo, dunque, si farà e sarà diretto da Garth Davis, regista che nel 2016 ha debuttato dietro la macchina da presa con la pellicola Lion - La Strada Verso Casa. Secondo le prime informazioni il nuovo Tron non sarà un sequel della pellicola del 1982 e di quella del 2010 (Tron: Legacy) ma sarà una pellicola che avrà un proprio percorso all'interno della saga.



Jared Leto sarà il protagonista del film e anche il produttore con Justin Springer ed Emma Ludbrook. L'ultima versione della sceneggiatura è stata scritta da Jesse Wigutow e non è chiaro se verrà confermata oppure se subirà ulteriori modifiche.



Davis ha diretto nel 2018 Maria Maddalena ed è stato annunciato anche per il film A House in the Sky.