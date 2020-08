Tre Scapoli e un Bebè: Zac Efron sarà il protagonista del remake

News





11/08/2020 |

Zac Efron reciterà come protagonista nel remake di Tre Scapoli e un Bebè, pellicola uscita nel 1987. La Disney sta sviluppando il progetto, con il film che debutterà all'interno della piattaforma Disney Plus. Gordon Gray sarà il produttore mentre a Will Reichel è stata affidata la sceneggiatura. Al momento, per quanto riguarda la regia, non è stato ancora annunciato il nome di un regista.



Tre Scapoli e un Bebè, diretto da Leonard Nimoy, è uscito nel 1980 ottenendo un grande successo al botteghino incassando 240 milioni di dollari a fronte di un budget di spesa pari a 11. La pellicola raccontava di tre uomini, tutti single, che vivono insieme all'interno di un appartamento. Le loro vite verranno completamente sconvolte dalla presenza di una neonata, abbandonata davanti alla loro porta di casa.



Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson interpretarono i tre protagonisti.



Non è chiaro ancora quello che sarà il ruolo di Efron all'interno del film.