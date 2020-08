Wonder Woman 1984: Kirsten Wiig parla del film

News

11/08/2020 |

In Wonder Woman 1984, atteso nuovo capitolo del franchise, Kirsten Wiig interpreterà Cheetah, la grande nemica di Diana Prince. Un ruolo molto importante per l'attrice, chiamata dunque a vestire i panni di questo villain, colonna portante della storia del film diretto da Patty Jenkins.



Ma cosa pensa la Wiig dei cinecomic? Una risposta l'ha data a InStyle: "Mi piacciono tanto i supereroi ed avere dei superpoteri è stato da sempre il mio sogno. Su segnalazione del mio agente andai a Londra per il provino e subito dopo averlo fatto mi ritrovai a scambiare due chiacchiere con Patty Jenkins. Quando mi confermarono di essere stata presa feci i salti di gioia, mai pensavo di poter fare parte di un progetto simile".



Wonder Woman 1984 vede nei panni del personaggio principale Gal Gadot, tornata dopo il successo del primo film. Il cast comprende anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.



Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.



La Jenkins ha curato la sceneggiatura con Geoff Johns e David Callaham. L'uscita del film è prevista per il 1° ottobre.



Sinossi di Wonder Woman 1984: