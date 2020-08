Mulan: in rete un nuovo poster internazionale

News

11/08/2020 |

Pochi giorni fa la Disney aveva annunciato l'arrivo di Mulan su Disney+ a partire dal 4 settembre, in Usa, Canada e Nuova Zelanda, al costo di 29,99 dollari. L'idea è nata per fronteggiare tutte le difficoltà derivanti dall'emergenza Covid-19 anche se la stessa compagnia ha specificato che il film in alcuni Paesi sbarcherà nelle sale. E tra questi Paesi spicca anche la Cina che dunque accoglierà all'interno dei propri cinema il nuovo lavoro Disney di cui oggi vi mostriamo un altro poster internazionale.



La pellicola è diretta da Niki Caro (La signora dello zoo di Varsavia) che ha lavorato con la protagonista Liu Yifei, scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan. All'interno del cast troviamo anche Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar e Ron Yuan.



Rick Jaffa e Lauren Hynek hanno scritto la sceneggiatura.



Sinossi di Mulan: