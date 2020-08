Alicia Keys produrrà una commedia romantica per Netflix

News





12/08/2020 |

Alicia Keys produrrà una commedia romantica per conto di Netflix che andrà ad esplorare i legami riguardanti l'amore e la famiglia. Protagonista di questo film sarà Christina Milian, attrice che abbiamo visto recentemente nella serie tv Soundtrack. Il cast comprende anche Jay Pharoah e Sinqua Walls.



La regia è affidata a Steven Tsuchida, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa per quanto riguarda una pellicola.



La storia della pellicola vedrà al centro della scena Erica, un'artista in declino che accetta di esibirsi al matrimonio del suo ex fidanzato Jason. Provando a gettarsi il passato alle spalle, Erica scoprirà di essere ancora innamorata di Jason e, nel tentativo di riconquistarlo, dovrà fare i conti con Caleb, il fratello del suo ex, deciso a metterle i bastoni tra le ruote.



La sceneggiatura è stata scritta da Dana Schmalenberg e Rheeqrheeq Chainey.



Lo scenario delle riprese sarà quello delle Mauritius.