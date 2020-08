Spider-Man 3: quale sarà il titolo ufficiale?

News





12/08/2020 |

Iniziano a circolare delle indiscrezioni sul terzo film appartenente al franchise di Spider-Man. A rivelarle è il portale murphysmultiverse che identifica il film, all'interno di un suo articolo, con il titolo Spider-Man: Homesick.



L'estensore dell'articolo ci tiene a specificare che ancora nulla è stato confermato circa il titolo dalla produzione, anche se in passato magazine come Esquire e Maxime hanno chiamato questo sequel proprio Spider-Man: Homesick.



Il terzo film dedicato all'Uomo Ragno vedrà ancora una volta Tom Holland nei panni del protagonista, con l'attore che sarà pronto per le riprese dopo aver completato quelle di Uncharted, altro film che lo vedrà al centro della scena.



La regia sarà di Jon Watts, già papà dei primi due capitoli, con l'uscita fissata per luglio 2021.