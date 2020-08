My Spy: il film con Dave Bautista potrebbe avere un sequel

News





12/08/2020 |

La STX Entertainment e Amazon avrebbero preso in considerazione di realizzare il sequel di My Spy, l'action comedy con protagonista Dave Bautista. L'idea circa il progetto prevede il ritorno dietro la macchina da presa di Peter Segal e dello stesso Bautista e Chloe Coleman come star principali.



La storia circa il potenziale secondo capitolo, che non è stato ancora confermato dalla produzione, non è stata rivelata. Destinato ad uscire nelle sale cinematografiche ad aprile, il film è stato acquistato da Amazon Prime Video che lo ha rilasciato sulla sua piattaforma streaming lo scorso 26 giugno.



La trama racconta di un agente della CIA, interpretato da Bautista, che ha come missione quella di sorvegliare una famiglia e che si troverà alla mercé della loro figlia di 9 anni.



La pellicola è prodotta dalla MWM Studios e dalla STX Entertainment