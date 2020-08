Dreambuilders - La Fabbrica dei Sogni: online il trailer italiano

News





13/08/2020 |

Grazie alla BimDistribuzione vi mostriamo il primo trailer italiano di Dreambuilders - La Fabbrica dei Sogni, pellicola animata di Kim Hagen Jensen. L'uscita nelle nostre sale è prevista per il 10 settembre.



Sinossi di Dreambuilders - La Fabbrica dei Sogni:

Minna vede la sua vita completamente cambiata quando suo padre decide di invitare la sua nuova fidanzata a vivere insieme nella loro casa in campagna.

Minna non immagina che dovrà fare i conti con la figlia della donna. La sua “nuova sorella” è molto diversa da lei, viene dalla città, è attiva sui social network e odia Viggo, il simpatico criceto di Minna.

Quando Minna trova un modo per accedere nel mondo onirico e interferire con i sogni della sorellastra, pensa di aver finalmente risolto il suo problema. Ma la ragazza ancora non sa che intromettersi nei sogni altrui a volte può portare a conseguenze disastrose.