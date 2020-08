Mai Raramente a Volte Sempre: il trailer italiano del film di Eliza Hittman

News





13/08/2020 |

La Universal Pictures ha rilasciato il primo trailer italiano di Mai Raramente a Volte Sempre, film che vede il ritorno dietro la macchina da presa di Eliza Hittman, la regista che della pellicola ha curato anche la sceneggiatura.



Mai Raramente a Volte Sempre debutta oggi nelle sale ed è disponibile anche on demand. Il cast comprende Sidney Flanigan, Talia Ryder, Thèodore Pellerin, Ryan Eggold e Sharon Van Etten.



Sinossi di Mai Raramente a Volte Sempre:

Scritto e diretto da Eliza Hittman, il film è un ritratto intimo di due ragazze adolescenti della Pennsylvania. Per una gravidanza indesiderata e la mancanza di strutture di supporto adeguate nella loro cittadina, Autumn (Sidney Flanigan) e sua cugina Skylar (Talia Ryder) partono per New York in un intenso viaggio di amicizia, coraggio e compassione.