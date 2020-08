Tenet: online diversi poster con i protagonisti del film

News

13/08/2020 |

Sono stati rilasciate diverse nuove locandine internazionali di Tenet, la pellicola di Christopher Nolan. L'opera debutterà a partire dal 26 agosto in 70 paesi, tra cui anche l'Italia mentre il 3 settembre, nel week-end del Labor Day, uscirà nelle sale americane..



Prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, con Thomas Hayslip produttore esecutivo, il film ha un cast composto da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.



Tenet è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm e a livello di trama si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale.



Sinossi di Tenet:

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale.

Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.