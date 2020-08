Balto e Togo - La Leggenda: in rete il trailer italiano

News





A partire dal prossimo 3 settembre arriverà nelle sale, rilasciato dalla Notorious Pictures, Balto e Togo - La Leggenda, la pellicola scritta e diretta da Brian Presley, al debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



Il film racconterà la storia di due cani da slitta, Balto e Togo, e del loro viaggio per oltre 100km attraverso i sentieri ghiacciati dell'Alaska.



Brian Presley ha anche recitato nel film con Treat Williams e Bread Leland.



Sinossi di Balto e Togo - La Leggenda:

Basato sulla storia vera di Balto e Togo, i leggendari cani da slitta che viaggiarono per oltre 1000km a temperature sotto zero per portare l’antitossina ai tanti bambini colpiti da un focolaio di difterite in un paesino dell’Alaska.