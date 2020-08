After 2: ecco la clip Buon compleanno

News





13/08/2020

Grazie alla 01Distribution ecco a voi una clip di After 2, il secondo capitolo della pellicola uscita nel 2019 che in Italia ha incassato 6 milioni di euro al botteghino. La regia del sequel è di Roger Kumble che ha diretto i due protagonisti Josephine Langford ed Hero Fiennes Tiffin. Nel cast principale troviamo anche Dylan Sprouse.



L'uscita del film in Italia è prevista per il 2 settembre.



Sinossi di After 2:

Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.