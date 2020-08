Jamie Foxx parla del progetto Spawn

News





14/08/2020 |

Era il 1997 quando arrivò al cinema Spawn, l'adattamento cinematografico del famoso fumetto di Todd McFarlane divenuto film grazie alla regia di Mark A.Z. Dippé. La pellicola incassò al botteghino 87 milioni di euro, un risultato non strabiliante. Da diversi anni però si parla della possibilità di realizzare un reboot cinematografico ma le parole sono sempre rimaste tali e non sono mai divenute realtà. Almeno fino a quest'anno visto che è stato messo in cantiere un progetto con protagonista Jamie Foxx.



L'attore sarà il protagonista del film la cui regia è stata affidata proprio a McFarlane che curerà il progetto a 360°. Durante un'intervista a yahoomovies Foxx ha spiegato alcune caratteristiche di questo cinecomic: "Un giorno dissi a Todd che avrebbe realizzato il film e che, in quel caso, si sarebbe dovuto ricordare di me. Abbiamo capito che era il momento di realizzarlo grazie a Black Panther. Parliamo di un personaggio interessanti e le menti migliori sono all'opera per regalarvi qualcosa di speciale".



Il cast del nuovo film, attualmente in fase di definizione, comprende anche Jeremy Renner e Brandon Sirota.