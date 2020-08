The Upper World: Daniel Kaluuya sarà il protagonista e il produttore del film

News





14/08/2020

Il romanzo per ragazzi The Upper World, scritto da Femi Fadugba, è entrato ufficialmente in lavorazione presso Netflix con il candidato all'Oscar Daniel Kaluuya che sarà protagonista e produttore.



L'attore interpreterà Esso, il protagonista del film. Il personaggio in questione, dopo essere stato coinvolto in una micidiale faida, scopre di avere un dono inaspettato: l'accesso ad un mondo dove può vedere il passato e il futuro. Nel frattempo, a distanza di una generazione da Esso, vive Rhia, giovane ragazza che si ritroverà ad aiutare il ragazzo a lei sconosciuto con l'obiettivo di aiutarlo ad evitare un proiettile sparato 15 anni prima.



Tra i produttori di questo progetto troviamo anche Bryan Unkeless ed Eric Newman della Screen Arcade.



Kaluuya ha recitato recentemente in Queen & Slim, Widows - Eredità criminale e Black Panther.