Idris Elba e Simon Kinberg collaboreranno per uno spy movie

16/08/2020 |

Idris Elba e Simon Kinberg faranno squadra per realizzare uno spy movie, ancora senza un titolo ufficiale, i cui diritti sono stati acquistati dalla Apple. Elba sarà il protagonista e il produttore di questa pellicola che è stata descritta come una spy story a tinte romantiche. L'opera sarà ambientata in Africa.

Tra i produttori troviamo anche Kingberg e Audrey Chon, quest'ultima presidente della Kinberg’s Genre Films. La sceneggiatura è stata scritta da Travon Free che ha lavorato anche a Black Monday.



Per Kinberg si tratta di un ritorno nel genere spy considerando Mr. & Mrs. Smith e il thriller 355 con protagonisti Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz, Diane Kruger e Fan Bin Bing, la cui uscita è prevista per gennaio 2021.



Elba, che recentemente ha annunciato la realizzazione del film basato sulla serie Luther, ha completato recentemente il film Concrete Cowboy ed ha lavorato a The Suicide Squad. Inoltre inizierà presto le riprese di The Harder They Fall e Three Thousand Years of Longing.