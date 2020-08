Annabelle Wallis parla di Malignant

News





16/08/2020 |

In attesa di capire quando uscirà Malignant (l'arrivo nelle sale era previsto inizialmente per il 14 agosto ma è stato momentaneamente congelato) arrivano interessanti dettagli da parte di una delle protagoniste: Annabelle Wallis. Intervistata dall'hollywoodreporter, l'attrice si è detta entusiasta di lavorare a questa nuova opera: "Penso che abbiamo qualcosa di molto speciale tra le mni. Parliamo di un genre-bending movie. E' un film coraggioso e originale. Non ho mai letto nulla di simile". La Wallis ha poi proseguito: "Mi trovo in un momento della mia vita in cui ho capito che bisogna essere coraggiosi. È il momento di spingere. E credo che il pubblico resterà sbalordito perché è un progetto pieno di passione. Quindi, sono molto emozionata"



La pellicola è diretta da James Wan, papà di Saw - L'Enigmista e di The Conjuring - L'Evocazione, che ha scritto la sceneggiatura con Ingrid Bisu,



Ingrid Bisu, Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie sono gli attori che fanno parte del cast principale. Wan e Michael Clear si occuperanno della produzione.



La trama e le informazioni circa la storia non sono state ancora rilasciate.