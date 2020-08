Aquaman 2: James Wan parla del film

News





17/08/2020 |

Con Aquaman il regista James Wan ha deciso di fare il salto dal genere horror a quello dei cinecomic. Tuttavia anche l'opera basata sul famoso personaggio della DC Comics presenta delle note dark, degne del papà di film quali Saw - L'Enigmista e The Conjuring - L'Evocazione. Come sappiamo James Wan tornerà dietro la macchina da presa anche per il secondo capitolo di Aquaman, dove James Momoa riprenderà il ruolo dell'eroe marino conosciuto anche con il nome di Arthur Curry.



Ma cosa dobbiamo aspettarci dal sequel? Wan, intervenuto durante un Q&A con i fan, non ha svelato particolari dettagli ma aperto le porte all'ingrediente horror: "Il primo film aveva un tocco della mia sensibilità horror, se prendiamo ad esempio la scena dei Trench questo si può evincere. Il secondo capitolo avrà al suo interno un elemento molto importante della mia identità: d'altronde Aquaman è ambientato nel mondo sottomarino che può essere molto spaventoso".



Aquaman 2 uscirà a dicembre 2022. Oltre a Momoa troviamo nel cast anche Amber Heard e Yahya Abdul-Mateen II.