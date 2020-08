Deadpool: Lewis Tan e il desiderio di realizzare uno spin-off dedicato a Shatterstar

News





Sono tanti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere all'interno dei primi due capitoli di Deadpool, il fortunato cinecomic con protagonista Ryan Reynolds. Alcuni di questi hanno avuto un ruolo importante nel franchise, altri, invece, non hanno avuto una lunga vita. Tra gli ultimi evidenziati spunta anche Shatterstar, interpretato da Lewis Tan.



L'attore ha recitato in Deadpool 2 e, in un'intervista rilasciata a comicbookmovie, ha raccontato alcuni dettagli circa quel lavoro: "La produzione non mi ha mai raccontato cosa sarebbe accaduto al mio personaggio e questo anche dopo essere stato ingaggiato. Una volta che ho scoperto cosa sarebbe accaduto (Shatterstar è uno dei personaggi destinati ad una fine crudele ndr) sono rimasto comunque molto soddisfatto ed ero emozionato. Amo i personaggi di Deadpool e Shatterstar ed è stato bello lavorare con David Leitch e Ryan Reynolds".



Inevitabile un commento anche su uno spin-off: "Mi sono innamorato del personaggio e mi piacerebbe uno spin-off con Shatterstar pronto ad esplorare il Mojoworld".