The Matrix 4: Keanu Reeves aggiorna sulle riprese

17/08/2020 |

Come sappiamo il tanto atteso quarto capitolo di Matrix farà il suo debutto ufficiale nel 2022. Ancora un anno e mezzo dunque ci separa dalla rinascita di una delle saghe più avvincenti di sempre con Keanu Reeves pronto a tornare sotto i riflettori. L'attore e la crew, nel frattempo, sono impegnati con le riprese a Berlino e lo stesso Reeves, ad AP, ha fornito alcuni aggiornamenti in merito: "E' fantastico poter tornare a lavorare. Ora siamo a Berlino e c'è molta attenzione, i protocolli di sicurezza sono efficati e studiati. Le riprese? Non sono state influenzate dalla situazione in corso, non ci sono state interruzioni".



Reeves ha anche avuto modo di elogiare la crew che sta lavorando al film: "Tutti adorano il progetto, siamo tosti e sappiamo come risolvere i problemi".



Il nuovo film sarà diretto da Lana Wachowski. Nell'episodio chiamato a riportare in vita il franchise troveremo ancora una volta Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett-Smith oltre alle new entry Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione.