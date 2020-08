Scream: David Arquette torna a parlare della sua esperienza nel franchise

News





17/08/2020 |

Da diversi mesi è stato annunciato il ritorno nelle sale della saga di Scream. Il tanto atteso quinto film ripartirà da diversi personaggi che abbiamo imparato a conoscere grazie al lavoro svolto da Wes Craven, il papà del franchise, e tra questi ritroveremo anche David Arquette, ovvero il sergente Dewey Riley. Lo stesso attore, al Daily News, ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato di Scream e del capitolo che ama di più: "Il mio film preferito della saga è Scream 1, perché è dove tutto ha avuto inizio ed era pieno di sorprese, sorprese che il pubblico ha amato. Lavorare con Wes Craven per la prima volta, poi, è stato un sogno divenuto realtà".



Arquette ha poi parlato del suo ruolo: "Mi è piaciuto tanto interpretare Dewey. E' stato un ruolo importante per quanto riguarda la mia vita".



Scream 5 sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e vedrà recitare al suo interno anche Courtney Cox, attrice che fece conoscere al pubblico il personaggio della giornalista Gale Weathers. Ancora non è chiaro se la storica protagonista, Neve Campbell, reciterà o meno nel film.