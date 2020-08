Un Biglietto in Due: Will Smith e Kevin Hart reciteranno nel remake

News





18/08/2020 |

Will Smith e Kevin Hart collaboreranno per produrre il remake di Un Biglietto in Due, la commedia on the road uscita nel 1987. I due attori, inoltre, saranno anche i protagonisti con la Paramount Pictures che supervisionerà il progetto. L'opera originale fu diretta da John Hughes e vedeva recitare nella parte dei personaggi principali Steve Martin e John Candy: i due attori si calarono nei ruoli di Neal e Del, uomini d'affari pronti a tornare nelle loro rispettive case per festeggiare il Ringraziamento e che dovranno fare i conti con degli assurdi imprevisti di viaggio.



Stando alle prime informazioni il remake riprenderà la storia originale.



La HartBeat Production di Hart e la Westbrook Studios di Smith produrranno il film. Aeysha Carr è stata ingaggiata per realizzare lo script: per la sceneggiatrice si tratta del debutto ufficiale.