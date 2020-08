Scream 5: Melissa Barrera reciterà nel nuovo film

News





18/08/2020 |

Il casting di Scream 5 è in corso da diversi mesi. La produzione ha annunciato il ritorno di alcuni degli attori che hanno fatto la storia dei primi quattro capitoli di questa saga ideata da Wes Craven verso la fine degli anni novanta ed ora ha anche svelato la prima new entry di questo cast in fase di sviluppo. Si tratta di Melissa Barrera, attrice messicana che abbiamo visto nella serie tv Vida.



Il ruolo che avrà la Barrera nella pellicola non è stato rivelato. La star reciterà accanto a Courtney Cox e David Arquette, pronti a tornare come Gale Weather e Dewey Riley, ovvero la giornalista e il sergente che abbiamo imparato a conoscere nel franchise. Non è chiaro, invece, se tornerà Neve Campbell nello storico ruolo di Sidney Prescott.



La regia di Scream 5 è affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett mentre James Vanderbilt e Guy Busick sono gli sceneggiatori.