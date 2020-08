Laurence Fishburne non reciterà nel nuovo Matrix

News





18/08/2020 |

C'è tanta attesa tra gli amanti della saga Matrix per il nuovo film, il quarto della serie, attualmente in fase di lavorazione. Il pubblico non vede l'ora di rivedere Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity, personaggi che hanno fatto la storia della trilogia. Accanto a loro, però, questa volta non ci sarà Morpehus, interpretato in passato da Laurence Fishburne. Dopo tante indiscrezioni e voci a riguardo, infatti, è stato lo stesso attore a confermare che non prenderà parte a Matrix 4.



Durante un'intervista al New York Magazine, infatti, Fishburne ha raccontato di "non essere stato invitato a lavorare al film", per poi proseguire: "Auguro loro ogni bene e spero che il film sia fantastico".



Non è chiaro se in questo film Morpehus tornerà grazie ad un altro attore oppure se il suo personaggio sia stato accantonato definitivamente dalla regista Lana Wachowski. La regista ha anche curato la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



Matrix 4 uscirà ad aprile 2022.