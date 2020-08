The Secrets We Keep: il primo trailer del film con Noomi Rapace e Joel Kinnaman

News





18/08/2020 |

Tramite la Bleecker Street siamo lieti di presentarvi il primo trailer ufficiale di The Secret We Keep, la pellicola che vede recitare nei ruoli dei protagonisti Noomi Rapace e Joel Kinnaman. La Rapace interpreta una donna desiderosa di vendetta nei confronti del suo vicino di casa (Kinnaman) che lei stessa accusa di aver commesso degli atroci crimini di guerra contro di lei. Per venire a capo della situazione deciderà, in gran segreto, di rapirlo.



Yuval Adler è il regista ed ha curato la sceneggiatura con Ryan Covington. All'interno del cast della pellicola troviamo anche Chris Messina, che recita nella parte del marito della Rapace, ed Amy Seimetz.

The Secret We Keep uscirà il 15 settembre nelle sale americane mentre il giorno dopo verrà rilasciato on demand.