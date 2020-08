The Vigil - Non ti lascerà andare dal 10 settembre al cinema: ecco il trailer italiano

News





19/08/2020 |

Un nuovo trailer italiano di The Vigil - Non ti lascerà andare è online grazie alla BimDistribuzione. L'horror movie diretto da Keith Thomas, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa, farà capolino nelle sale a partire dal 10 settembre. Lo stesso Thomas ha curato la sceneggiatura di questo film che vede protagonista Dave Davis. Per il suo esordio il regista ha scelto un horror movie ad alta tensione e a tinte sovrannaturali.



Nel cast troviamo Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen e Fred Melamed.



Il debutto in Italia è previsto per il 10 settembre.



Sinossi di The Vigil - Non ti lascerà andare:

Un giovane a corto di denaro accetta senza troppo entusiasmo di vegliare sul corpo di un defunto in cambio di una piccola somma, ignaro di ritrovarsi esposto a una terrificante entità malvagia.