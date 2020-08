Il Meglio Deve Ancora Venire dal 17 settembre nelle sale: online il trailer italiano

News





La Lucky Red ha rilasciato in rete il primo trailer di Il Meglio Deve Ancora Venire, film diretto e sceneggiato dai registi francesi Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, autori e registi del film di grande successo Cena tra amici. Il lungometraggio altro non è che una commedia dai toni a tratti malinconici che va ad esaltare il significato dell'amicizia e della vita. Protagonisti di questa pellicola, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2019, sono Fabrice Luchini e Patrick Bruel. La Lucky Red porterà Il Meglio Deve Ancora Venire nelle sale a partire dal prossimo 17 settembre.



Questa è la sinossi del film:

Un inno all’amicizia che diverte e commuove. Fabrice Luchini e Patrick Bruel sono due grandi amici di vecchia data, dai caratteri decisamente diversi. A seguito di un colossale malinteso entrambi si convincono che l’altro abbia una grave malattia: decidono così di riprendersi il tempo perduto e godersi insieme i giorni che verranno, tra i ricordi del passato e nuove avventure che lasceranno un segno profondo.