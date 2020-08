In lavorazione il film sulla giornalista Courtney Friel

News





20/08/2020 |

La vita della reporter Courtney Friel, che ha avuto un passato a Fox News ed attualmente lavora a KTLA-TV, arriverà sul grande schermo grazie ad una pellicola che sarà sviluppata dalla Zero Gravity Management. La compagnia ha opzionato i diritti del libro Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News che racconta l'ascesa nel mondo dell'informazione della Friel, con l'approdo, avvenuto nel 2007, a Fox News. La pellicola andrà anche a scavare nella vita della giornalista, alle prese con la sua dipendenza da alcool e droghe.



Adriana Williams della Inspire, altra compagnia che si occuperà di realizzare il film, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul lungometraggio in questione: "La Zero Gravity vuole trasformare la storia di Courtney in un film. La Inspire sostiene tutte le storie che esaltano le vittorie dello spirito umano e la storia di Courtney si allinea proprio con questo".



Il progetto è in fase di partenza e non è stato ancora comunicato il nome di chi si occuperà di dirigerlo.