The Batman: le riprese ripartiranno a settembre nel Regno Unito

20/08/2020 |

Le prime settimane di settembre permetteranno alla crew di The Batman di tornare a lavorare sul set allestito all'interno degli Studios Leavesden nel Regno Unito. Questo raccontano le indiscrezioni riguardanti il futuro della pellicola dedicata ad uno dei principali eroi della DC Comics. Le riprese del film erano partite lo scorso febbraio ma dopo sette settimane sono state interrotte a causa della pandemia Covid-19. Le stessepotrebbero durare fino alla fine del 2020.



La regia di questo reboot dedicato all'Uomo Pipistrello è stata affidata a Matt Reeves. Protagonista, e quindi nuovo attore chiamato a vestire i panni dell'eroe, interpretato nell'ultima occasione da Ben Affleck, è invece Robert Pattinson.



All'interno di questo nuovo capitolo dedicato all'eroe della DC Comics recitano anche Zoe Kravitz nella parte di Catwoman, Paul Dano come Riddler, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon ed Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth.



L'uscita della pellicola è prevista per ottobre 2021.