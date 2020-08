Pinocchio: novità sul cast del film di Guillermo del Toro

News





20/08/2020 |

Oltre al Pinocchio di Robert Zemeckis, c'è un altro film in lavorazione dedicato al personaggio creato da Carlo Collodi. Stiamo parlando del Pinocchio di Guillermo del Toro, animation movie che verrà realizzato per conto di Netflix. Ed il regista potrà lavorare con un cast veramente eccezionale che vedrà al suo interno Ewan McGregor, Tilda Swinton, Cate Blanchett, David Bradley e Finn Wolfhard. Gli attori in questione affiancheranno Gregory Mann, scelto per la parte di Pinocchio.

McGregor sarà invece il Grillo Parlante mentre Bradley interpreterà Geppetto. Christoph Waltz, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman sono le altre star che ritroveremo nella pellicola.



La pellicola sarà ambientata in Italia nel 1930 e racconterà una storia di amore e disobbedienza, con Pinocchio che proverà in tutti i modi a non deludere il suo papà.



del Toro ha curato la sceneggiatura con Patrick McHale.