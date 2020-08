Ben Affleck tornerà come Batman nel film The Flash

News





21/08/2020 |

Ancora una volta, dopo aver recitato in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, Ben Affleck vestirà i panni di Bataman e lo farà all'interno dell'adattamento cinematografico di The Flash. E la novità che questo cameo si affiancherà a quello di Michael Keaton, con entrambi gli attori che dunque vestiranno il costume dell'Uomo Pipistrello. Keaton interpretò Batman nei due film diretti da Tim Burton.



La regia di The Flash è affidata ad Andy Muschietti con Ezra Miller che interpreterà invece il protagonista Flash. Per Miller si tratta della seconda interpretazione dopo quella in Justice League.



Tornando ad Affleck, lo stesso attore ha parlato di questo suo ritorno come Batman: "E' una parte notevole, ad alto impatto emotivo. L'interazione e il rapporto tra Barry e Bruce Wayne sarà di un livello che non ho mai visto prima".



The Flash uscirà nelle sale a giugni 2022.