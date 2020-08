Gucci: diverse star in trattativa per recitare nel film di Ridley Scott

News





21/08/2020 |

Oltre a The Last Duel, pellicola attualmente in fase di lavorazione, Ridley Scott ha già messo in cantiere un altro progetto cinematografico che potrebbe presentare un cast di assoluto livello. All’interno del film Gucci, questo il titolo, potrebbero recitare Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Huston e Reeve Carney, tutti attori entrati ufficialmente in trattativa con la MGM.



Al momento il cast di Gucci comprende soltanto Lady Gaga, scelta dal regista per interpretare Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci .che venne accusata di essere l’organizzatrice dell’omicidio del marito nel 1995. La Reggiani ha trascorso 18 anni in carcere prima del suo rilascio avvenuto nel 2016.



Con The Last Duel e Gucci, Scott è andato a riempire ancora di più la sua agenda: tra i progetti futuri spiccano anche il prequel di Alien e il sequel de Il Gladiatore.