Kraven the Hunter: J.C. Chandor in trattative per dirigere il film Sony

News





21/08/2020 |

La Sony Pictures ha deciso di espandere sempre più l’universo cinematografico dedicato all’Uomo Ragno. La collaborazione con la Marvel sta proseguendo in modo fruttuoso e sotto i riflettori non c’è più solo Spider-Man ma anche molti dei personaggi che gravitano intorno all’eroe. E così dopo il sequel di Venom e il film dedicato a Morbius, pellicole già annunciate, la Sony Pictures ha svelato anche un altro dei suoi progetti: stiamo parlando di Kraven the Hunter.



Lo studio sembra avere già le idee chiare sul da farsi ed ha individuato J.C. Chandor come possibile regista, con tanto di trattative già avviate.



Kraven The Hunter è uno dei nemici più temibili dell’Uomo Ragno. Nato in Russia, e trasferitosi negli Stati Uniti, Sergej Kravinoff, questo il suo vero nome, entra in contatto con una sostanza misteriosa durante un viaggio in Africa. La pozione gli regala poteri magici, portandolo di fatto ad avere le abilità di diversi animali. Tornato negli States collaborerà con il Camaleonte nel tentativo di uccidere Spider-Man.



Vi terremo aggiornati sullo sviluppo del progetto!