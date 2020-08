The Northman: al via in Irlanda le riprese del film di Robert Eggers

News

21/08/2020 |

Sono ufficialmente iniziate le riprese di, la pellicola disviluppata dalla New Regency e dalla Focus Features. Il set è stato appositamente costruito in una località dell’Irlanda, dopo un lungo ritardo dovuto alla pandemia Covid-19. Protagonisti di questa opera sarannoed. La novità, riguardante il cast, è la presenza della cantante islandeseaffiancata daLa storia, che mette in primo piano la saga dei Vichinghi, è ambientata in Islanda alla fine del decimo secolo. Eggers dirigerà il film da una sceneggiatura che lui stesso ha scritto con il romanziere e poeta islandeseè il produttore.

Per Eggers si tratta del suo terzo film in carriera. Il regista ha debuttato nel 2015 con The Witch - Vuoi ascoltare una favola? ed ha diretto nel 2019 The Lighthouse.