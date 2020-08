The Flash: svelate le prime immagini del film

News





23/08/2020 |

Durante il DC FanDome si sabato la Warner Bros. Pictures e la DC Comics hanno rilasciato le prime immagini di The Flash, adattamento cinematografico del famoso fumetto che vedrà nei panni del personaggio principale Barry Allen l'attore Ezra Miller. Le foto in questione ci mostrano in particolar modo il costume di Flash con il regista, Andy Muschietti, che a riguardo ha spiegato: "E' un costume più organico, è come se avesse la luce incorporata".

La novità che porterà questa pellicola all'interno dell'universo creato dalla Warner sarà la presenza anche di altri personaggi, situazione commentata anche dalla sceneggiatrice Christina Hodson: "Tutte queste storie e characters inizieranno a scontrarsi. Il multiverso cinematografico nascerà proprio da questo film".



In The Flash reciteranno anche Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Gli attori hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.

In una delle immagini possiamo vedere quello che dovrebbe essere il Batman di Keaton.



The Flash uscirà nel 2022.