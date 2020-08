Shazam: rivelato il titolo del sequel

News





23/08/2020 |

Il DC FanDome è stato ricco di novità per tutti gli appassionati dei cinecomic. Le novità svelate su The Batman, Wonder Woman 1984 e ancora The Flash sono state accompagnate anche da notizie riguardanti il secondo film di Shazam. La crew che lavorerà alla pellicola ha annunciato il titolo del sequel che si chiamerà Shazam: Fury of the Gods. La regia, come sappiamo, sarà ancora di David F. Sandberg, con Zachary Levy pronto a tornare nei panni del protagonista.

Il cast del film comprende anche Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer e Meagan Good, mentre la new entry corrisponde al nome di Sinbad, attore visto in diverse commedie.



Il primo Shazam è uscito nelle sale nel 2019 e l'approccio al botteghino fu particolarmente positivo con 365 milioni di dollari incassati.

Shazam: Fury of The Gods uscirà nel 2022.