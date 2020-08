Dogtooth: online la clip Il disco

News





24/08/2020 |

La Lucky Red ha distribuito in rete una clip in italiano di Dogtooth, una delle prime opere di Yorgos Lanthimos, regista di The Lobster, La Favorita e Il Sacrificio del Cervo Sacro, ancora inedita in Italia.



Il film debutterà nel nostro Paese, rilasciato dalla Lucky Red, il prossimo 27 agosto.



All'interno di Dogtooth recitano Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia, Hristos Passalis e Anna Kalaitzidou.



Sinossi di Dogtooth:

Tra le opere di esordio del regista greco, Candidato all’Oscar® come miglior Film Straniero, premiato a Cannes nella sezione Un certain regard, Dogtooth è una prova di grande cinema ancora inedita in Italia.

Una famiglia composta da padre, madre e tre figli, vive in periferia in una casa circondata da un grande recinto. I ragazzi non hanno mai oltrepassato il muro che li separa dal resto della città e sono stati educati e istruiti per volere dei genitori senza alcuna influenza dal mondo esterno. L’equilibrio viene spezzato quando il padre, per soddisfare gli istinti sessuali del figlio, introduce in casa un elemento esterno: Christina.