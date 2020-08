The Batman: in rete le nuove foto del film

News





24/08/2020 |

Dopo avervi mostrato il trailer italiano di The Batman, il cinecomic di Matt Reeves sviluppato dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Comics, ecco a voi alcune foto del tanto atteso cinecomic. La pellicola arriva otto anni dopo l'uscita di Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, l'ultimo film dedicato all'Uomo Pipistrello diretto da Christopher Nolan. Protagonista, e quindi nuovo attore chiamato a vestire i panni dell'eroe, interpretato nell'ultima occasione da Ben Affleck, è invece Robert Pattinson.



All'interno di questo nuovo capitolo dedicato all'eroe della DC Comics recitano anche Zoe Kravitz nella parte di Catwoman, Paul Dano come Riddler, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon ed Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nella parte del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson.



Il film è prodotto da Reeves e Dylan Clark (i film "Il pianeta delle scimmie"), mentre Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo sono i produttori esecutivi.



L'uscita della pellicola è prevista per ottobre 2021.