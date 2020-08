Non Aprite Quella Porta: nuovo regista per il reboot firmato Legendary

News





25/08/2020 |

Non Aprite Quella Porta, reboot cinematografico della famosa pellicola, sviluppato dalla Legendary Pictures, avrà un nuovo regista. Il film, la cui produzione è partita da una settimana, non sarà più diretta da Andy e Ryan Tohill che hanno abbandonato il progetto per divergenze creative. Al loro posto è stato scelto David Blue Garcia, alla sua seconda opera in carriera dopo Tejano, uscita nel 2018. Secondo le prime indiscrezioni la Legendary non sarebbe rimasta entusiasta del lavoro svolto dai Tohill e così ha deciso di far partire da zero il tutto.



Quello di Non Aprite Quella Porta è un universo vasto, nato nel 1974 grazie al film originale diretto da Tobe Hooper. Da quel momento sono nati sequel (uno del 1986 diretto sempre da Hopper) e reboot. Nel 2003 la pellicola venne riportata nei cinema da Marcus Nispel mentre, recentemente (2013) è stato realizzato da John Luessenhop Non Aprite Quella Porta 3D.



Nel 2017 è stato rilasciato nelle sale lo spin-off Leatherface - Il massacro ha inizio.