La Cosa: la Blumhouse e John Carpenter svilupperanno il reboot

25/08/2020 |

La Blumhouse Productions e John Carpenter hanno deciso di sviluppaare un reboot della pellicola La Cosa, il famoso film del 1982 diretto dallo stesso Carpenter. Il progetto sta muovendo i primi passi e non sono stati rilasciati ulteriori dettagli in merito. Carpenter ha rivelato i dettagli del progetto durante il Fantasia International Film Festival. Il regista, che ha svelato dunque la nascita futura di questo film, non ha spiegato però se si tratterà di un remake, di un sequel o di un prequel.



La Cosa, pellicola che racconta di un team di ricercatori in missione in Antartide che dovranno fare i conti con una forma aliena che ha la capacità di imitare le altre persone, è stata rivisitata diverse volte nel corso degli anni. Il film è basato sul romanzo Who Goes There? dii John W. Campbell Jr..



Il primo film in assoluto fu The Thing from Another World, uscito nel 1951, seguito da quello di Carpenter. L'ultimo, in ordine cronologico, è stato invece quello del 2011 con protagonisti Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton.